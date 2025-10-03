Genova i manifestanti occupano la stazione Piazza Principe

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb dopo l'intercettazione della Flotilla diretta a Gaza (video di Ilaria Vallerini). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

genova manifestanti occupano stazioneGenova, manifestanti sui binari bloccano la stazione Principe - L'intenzione è quella di manifestare in modo permanente finché "non arriveranno notizie certe sul rientro degli attivisti arrestati" ... Come scrive rainews.it

Genova Sampierdarena, stazione ferroviaria occupata da studenti e lavoratori: treni bloccati - Stazione di Genova Sampierdarena occupata da manifestanti tra studenti e lavoratori: circolazione ferroviaria paralizzata. Come scrive ligurianotizie.it

