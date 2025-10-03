Genova apparso murale con scritta Salvini come Kirk in Corso Europa il vicepremier | Nessuna paura le minacce non ci fermeranno

La scritta con il messaggio “Salvini come Kirk” è stata definita “l’ennesimo atto d’odio politico che non può essere minimizzato o derubricato a semplice gesto vandalico” dai consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua. Solidarietà anche dalla sindaca di Genova Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

