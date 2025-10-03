Genoa Vieira in conferenza | Napoli? Sono i più forti d’Italia Vi svelo cosa servirà per batterli poi l’annuncio sugli infortunati

Manca poco alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la conferenza stampa di Vieira.  La 6a giornata di Serie A si aprirà questa sera con l’anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo. Il programma, poi, si estenderà fino a domenica quando andrà in scena anche la sfida tra Napoli e Genoa. Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sconfitta contro il Milan, ma i genoani di Vieira non sono affatto da sottovalutare. Proprio l’allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza per presentare la sfida contro i Campioni d’Italia. Vieira in conferenza: “Non possiamo fare errori contro il Napoli”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

