Manca poco alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la conferenza stampa di Vieira. La 6a giornata di Serie A si aprirà questa sera con l’anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo. Il programma, poi, si estenderà fino a domenica quando andrà in scena anche la sfida tra Napoli e Genoa. Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sconfitta contro il Milan, ma i genoani di Vieira non sono affatto da sottovalutare. Proprio l’allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza per presentare la sfida contro i Campioni d’Italia. Vieira in conferenza: “Non possiamo fare errori contro il Napoli”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa, Vieira in conferenza: “Napoli? Sono i più forti d’Italia. Vi svelo cosa servirà per batterli”, poi l’annuncio sugli infortunati