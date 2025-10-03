Genoa contro il Napoli Vieira perde pezzi | non ci sarà un giocatore

Un calciatore del Genoa salterà la sfida contro il Napoli. Il calciatore in questione è Nicolae Stanciu, classe ’93 romeno che per ora ha collezionato 173 minuti diventando uno dei giocatori più attesi dai tifosi rossoblù Si ferma Stanciu Nicolae Stanciu si ferma e già nella partita con la Lazio si aveva questo sentore: il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

Antonio Conte non terrà la conferenza stampa pre #Napoli-#Genoa. - X Vai su X

Conte prepara il suo Napoli alla sfida contro il Genoa Il piano del tecnico azzurro per il match del Maradonahttps://tinyurl.com/2fm8bm2w - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Genoa, Vieira in conferenza: “Napoli? Non facile giocare contro di loro” - Genoa, Patrick Vieira, tecnico dei rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza Stampa. Riporta ilnapolionline.com

La trequarti del Genoa non punge: Vieira pensa a Venturino dopo gli infortuni di Stanciu, Messias e Cornet - Il fantasista classe 2006 ha incantato con una doppietta al Bologna lo scorso anno, adesso vuole ritagliarsi uno spazio nel Grifone tra infortuni e una trequarti che non decolla ... Secondo msn.com