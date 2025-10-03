Trovare profili STEM (acronimo che sta ad indicare la galassia delle discipline scientifico-tecnologiche) è sempre più complicato. Lo dicono i numeri: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio delle competenze digitali, che risalgono al 2024, il 50 percento delle aziende italiane è in difficoltà. E a complicare ulteriormente le cose è la scarsa presenza femminile negli ambiti STEM. Un problema che si registra già a livello universitario: solo il 18 percento delle lauree STEM è stato infatti conseguito da donne, contro una media europea del 26. Ecco perché bisogna correre ai ripari. E a questo serve soprattutto Generazione Stem, una community fisica e virtuale, nata sui social e molto attiva nelle scuole, che si propone di diffondere la cultura STEM abbattendo gli stereotipi di genere nelle materie tecniche, scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Generazione Stem: "Così ispiriamo le future scienziate"