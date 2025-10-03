La divisione indiana di OnePlus ha annunciato che Gemini sarà integrato nella OxygenOS: il debutto è previsto con l'attesa OxygenOS 16. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Gemini aumenterà le capacità IA dei dispositivi OnePlus con OxygenOS 16