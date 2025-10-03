Gemini aumenterà le capacità IA dei dispositivi OnePlus con OxygenOS 16

Tuttoandroid.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La divisione indiana di OnePlus ha annunciato che Gemini sarà integrato nella OxygenOS: il debutto è previsto con l'attesa OxygenOS 16. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

gemini aumenter224 le capacit224 ia dei dispositivi oneplus con oxygenos 16

© Tuttoandroid.net - Gemini aumenterà le capacità IA dei dispositivi OnePlus con OxygenOS 16

In questa notizia si parla di: gemini - aumenter

Gemini Pro, l’IA più avanzata di Google, arriva in Italia (e può verificare le sue risposte) - A due mesi dalla sua presentazione ufficiale, Gemini Pro arriva nel nostro Paese con i suoi algoritmi capaci di fare - Come scrive repubblica.it

Ecco Gemini, l’IA più potente di Google: comprende la fisica e la matematica - In realtà sono tre differenti versioni della nuova intelligenza artificiale di Google, che sembrava dovesse ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gemini Aumenter224 Capacit224 Ia