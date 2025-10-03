GEA Giornate dell’Educazione e dell’Ambiente alla Fondazione Foqus
Dal 3 al 5 ottobre 2025 torna a Napoli GEA – Giornate dell’Educazione e dell’Ambiente, la manifestazione che trasforma i Quartieri Spagnoli in un laboratorio educativo a cielo aperto con conferenze, dibattiti e laboratori dedicati a famiglie, studenti e insegnanti. Promosso da FOQUS – Fondazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
