"> Re per una notte, nel tempio di Diego Armando Maradona. Rasmus Hojlund non avrebbe potuto scegliere occasione migliore per segnare la sua prima rete davanti al pubblico azzurro. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il danese ha spiegato in una serata di Champions perché il Napoli ha deciso di puntare con forza su di lui dopo l’infortunio di Lukaku. Serviva un attaccante esperto di certi palcoscenici, capace di reggere la pressione di una città che vive di calcio: Hojlund ha dimostrato di esserlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Hojlund, il nuovo re del Maradona: «Napoli ha trovato il suo vero 9»”