Gazzetta dello Sport | Hojlund il nuovo re del Maradona | Napoli ha trovato il suo vero 9
"> Re per una notte, nel tempio di Diego Armando Maradona. Rasmus Hojlund non avrebbe potuto scegliere occasione migliore per segnare la sua prima rete davanti al pubblico azzurro. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il danese ha spiegato in una serata di Champions perché il Napoli ha deciso di puntare con forza su di lui dopo l’infortunio di Lukaku. Serviva un attaccante esperto di certi palcoscenici, capace di reggere la pressione di una città che vive di calcio: Hojlund ha dimostrato di esserlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: gazzetta - sport
Gazzetta dello Sport: “Osimhen, tutto fermo: salta l’intesa con il Galatasaray. Napoli pretende garanzie”
Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al nuovo bomber: Darwin Núñez sogno difficile, Lucca idea concreta”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, tiro mancino”
Oggi una grande novità! Da questo lunedì la Gazzetta di Reggio si sdoppia: insieme al quotidiano trovate in edicola Gazza Sport, il nuovo inserto dedicato allo sport locale e nazionale. Più pagine, più cronaca sportiva, più spazio alle vostre passioni: due gio Vai su Facebook
La #primapagina della Gazzetta di oggi SEMPRE LAUTARO - X Vai su X
Gazzetta: "C'è una nuova coppia in città. Ma il protagonista a sorpresa è un altro" - De Bruyne e Hojlund danno spettacolo, il Napoli batte 2- Secondo tuttonapoli.net
Napoli e Hojlund, intervista a Ciccio Graziani: «Può diventare il nuovo Haaland» - Due gol per prendersi la scena, due gol per emozionare una città. ilmattino.it scrive