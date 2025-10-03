Gaza Unicef | Non ci sono zone sicure la Striscia è un luogo di morte

“L’idea di una zona sicura nel Sud ” di Gaza “ è una farsa “. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra James Elder, portavoce dell’ Unicef. Lo riporta Al-Jazeera. Secondo l’organo delle Nazioni Unite non esistono aree sicure per i palestinesi a cui è stato ordinato di lasciare Gaza City e che le “zone umanitarie” designate da Israele nel Sud della Striscia sono “ luoghi di morte “. “Le bombe vengono sganciate dal cielo con agghiacciante prevedibilità; le scuole, che erano state designate come rifugi temporanei, vengono regolarmente ridotte in macerie, le tende vengono regolarmente avvolte dalle fiamme degli attacchi aerei”, ha denunciato Elder. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Unicef: “Non ci sono zone sicure, la Striscia è un luogo di morte”

In questa notizia si parla di: gaza - unicef

UNICEF sui bambini uccisi durante una distribuzione di aiuti nutrizionali nella Striscia di Gaza.

UNICEF/Gaza: più di 100 bambini uccisi nella prima settimana di luglio

Unicef: “A Gaza è strage di bambini”

Comune di Siano e UNiCEF Italia insieme per i bambini di Gaza. Domenica 5 ottobre 2025 in Piazza San Rocco dalle ore 9.30 sarà possibile acquistare l'Ulivo Unicef per contribuire all' istruzione alla salute e protezione dei bambini nelle emergenze. - facebook.com Vai su Facebook

Da Gaza il portavoce Unicef - X Vai su X

L'Onu: 'La zona sicura a sud di Gaza è una farsa'. Hamas prende tempo per studiare il piano Trump - Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Riporta ansa.it

Onu, la zona sicura nel sud di Gaza è una farsa - Le Nazioni Unite ribadiscono che non esiste un luogo sicuro per i palestinesi a cui è stato ordinato di lasciare Gaza City e che le zone designate da Israele nel sud sono "l ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it