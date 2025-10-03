Gaza un mare conteso | la morsa navale iniziata nel 2009

Da quasi tre lustri le acque davanti alla Striscia di Gaza non sono semplici corridoi marittimi, ma uno dei nodi più sensibili del conflitto israelo-palestinese: il blocco navale, varato nel 2009 e riconosciuto dalle Nazioni Unite, continua a dividere l'opinione pubblica tra esigenze di sicurezza e dramma umanitario. Quando il mare diventa frontiera Il blocco

Gaza, per Boston Consulting anche un contratto da un milione per un progetto privato di aiuti via mare

Gaza, per BCG anche contratto da 1mln$ con società privata Usa Fogbow per aiuti via mare alla Striscia, "obiettivo tagliare fuori Onu", progetto finanziato dal Qatar

Gaza: Israele vieta ai palestinesi anche il mare

In primo piano la #Flotilla per Gaza, bloccata in mare dalle forze israeliane: le operazioni scattate ieri sera, sono terminate nella tarda mattinata. Gli attivisti si sono consegnati senza opporre resistenza. Il corrispondente @brunoriRai #GR1 - X Vai su X

La morsa d'Israele su Gaza City. Pronto l'attacco anche dal mare - Gli echi delle esplosioni hanno risuonato fino al deserto del Negev, nel Sud di Israele, nonostante nel mirino di aerei, carri armati e robot israeliani ci fosse la periferia orientale e ... Si legge su ilgiornale.it

Gaza City nella morsa, alta tensione in Cisgiordania - L'esercito israeliano stringe la morsa attorno a Gaza City, in vista della massiccia offensiva che dovrebbe partire entro le prossime due settimane, mentre sale alle stelle la tensione in Cisgiordania ... Lo riporta ansa.it