Gaza un mare conteso | la morsa navale iniziata nel 2009

Da quasi tre lustri le acque davanti alla Striscia di Gaza non sono semplici corridoi marittimi, ma uno dei nodi più sensibili del conflitto israelo-palestinese: il blocco navale, varato nel 2009 e riconosciuto dalle Nazioni Unite, continua a dividere l’opinione pubblica tra esigenze di sicurezza e dramma umanitario. Quando il mare diventa frontiera Il blocco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Gaza, per Boston Consulting anche un contratto da un milione per un progetto privato di aiuti via mare

Gaza, per BCG anche contratto da 1mln$ con società privata Usa Fogbow per aiuti via mare alla Striscia, "obiettivo tagliare fuori Onu", progetto finanziato dal Qatar

Gaza: Israele vieta ai palestinesi anche il mare

La morsa d'Israele su Gaza City. Pronto l'attacco anche dal mare - Gli echi delle esplosioni hanno risuonato fino al deserto del Negev, nel Sud di Israele, nonostante nel mirino di aerei, carri armati e robot israeliani ci fosse la periferia orientale e ...

Gaza City nella morsa, alta tensione in Cisgiordania - L'esercito israeliano stringe la morsa attorno a Gaza City, in vista della massiccia offensiva che dovrebbe partire entro le prossime due settimane, mentre sale alle stelle la tensione in Cisgiordania ...

