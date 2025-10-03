Gaza ultimatum di Trump ad Hamas | Dite sì al piano di pace entro domenica o sarà l’inferno Israele intensifica i raid
Mentre Hamas studia il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Israele continua a prendere di mira la popolazione della Striscia, intensificando i bombardamenti. Sono almeno 63 le persone uccise nelle ultime 24 ore, 15 di loro erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari. I feriti, nello stesso periodo di tempo, sono sono 227. Due i civili morti di fame, di cui un bambino. La morte e la malnutrizione della popolazione di Gaza, causate da Tel Aviv, aumentano la pressione su Hamas, che ha informato i mediatori che “le consultazioni sono in corso e richiedono tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
