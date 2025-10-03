Gaza ultimatum di Trump ad Hamas | Accordo entro domenica o sarà l’inferno Intanto i relatori Onu criticano il piano Usa per la pace

"Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18, ora di Washington Dc (la mezzanotte italiana, ndr). Ogni Paese ha firmato! Se questo accordo da ultima chance non verrà raggiunto, l'inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas. Ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell'altro". È l'ultimatum lanciato ieri da Donald Trump sul suo social Truth. "Come punizione per l'attacco del 7 ottobre alla civiltà, più di 25.000 'soldati' di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte degli altri sono circondati e intrappolati militarmente, in attesa che io dia il 'via' per porre rapidamente fine alle loro vite", ha proseguito Trump.

