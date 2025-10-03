Gaza Trump scalpita e dà nuovo ultimatum ad Hamas | Accettate piano entro domenica 5 ottobre ore 18 altrimenti si scatenerà l' Inferno

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tycoon passa dalla diplomazia alla pace: "Avremo la PACE in Medio Oriente in un modo o nell'altro. La violenza e lo spargimento di sangue cesseranno. RILASCIATE GLI OSTAGGI, TUTTI, COMPRESI I CORPI DI QUELLI CHE SONO MORTI, ORA!" "Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza trump scalpita e d224 nuovo ultimatum ad hamas accettate piano entro domenica 5 ottobre ore 18 altrimenti si scatener224 l inferno

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump scalpita e dà nuovo ultimatum ad Hamas: "Accettate piano entro domenica 5 ottobre ore 18 altrimenti si scatenerà l'Inferno"

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Gaza, Trump e il piano da 100 miliardi dopo la guerra: resort di lusso e città alimentate dall'IA. Ecco il Great Trust - L'amministrazione Trump e i partner internazionali stanno discutendo proposte per costruire una «Riviera del Medio Oriente» sulle macerie di Gaza. Da ilgazzettino.it

Ecco la "Gaza Riviera", il piano Trump per una Striscia senza palestinesi - Negli Usa il Washington Post rivela i dettagli sul piano di Trump e della sua cerchia per il dopoguerra a Gaza: la cosiddetta “Gaza Riviera” prevede il controllo americano per almeno 10 anni, l'esodo ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Scalpita D224