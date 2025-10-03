Gaza sul bus a Roma | Atac avvia un’inchiesta interna
Un autobus dell’Atac a Roma è stato fotografato sulla Nomentana, in zona Montesacro, ed è diventato virale sui social. Il motivo è che al posto del numero identificativo campeggiava sul mezzo la scritta « Gaza ». Presumibilmente l’autista in mattinata ha cambiato la dicitura nel tragitto verso la rimessa, prima di partecipare allo sciopero generale. Una vicenda su cui ora sta indagando l’Atac. Come riportato da Repubblica, l’azienda non l’avrebbe presa bene e ha annunciato l’avvio di un’inchiesta interna per prendere provvedimenti. In una breve nota la società ha spiegato di «aver avviato tutti i necessari approfondimenti per accertare le circostanze e le eventuali responsabilità per uso improprio delle dotazioni aziendali». 🔗 Leggi su Lettera43.it
