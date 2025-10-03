Gaza sciopero generale | migliaia di manifestanti in corteo per le strade della città

Circa 7mila persone stanno partecipando questa mattina, 3 ottobre, a Pisa, alla manifestazione in concomitanza dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil per esprimere vicinanza al popolo palestinese e dissociarsi dal Governo Meloni considerato complice di un genocidio. Dopo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - sciopero

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza e Flotilla: migliaia di persone al corteo dal centro alla darsena - Migliaia di persone a Ravenna il 3 ottobre 2025 al corteo dello sciopero generale per Gaza e la Sumud Flotilla organizzato da Cgil e Usb ... Segnala ravennaedintorni.it

Trento, in migliaia al corteo dello sciopero generale per Gaza - Vasta adesione all'iniziativa indetta da Cgil, Usb, Cub e Sgb in solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Come scrive giornaletrentino.it