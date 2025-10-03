Gaza | sciopero e corteo Oggi nuove iniziative per chiedere lo stop ai massacri in Palestina
“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gaza - sciopero
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Sciopero Generale per Gaza, Ponzani: “Parole di Meloni irrispettose. È giusto e doveroso scendere in piazza” - X Vai su X
Da oggi a Roma tre giorni di mobilitazione per Gaza e la Flotilla fra scioperi e cortei - Dopo il corteo di mercoledì 1 ottobre, a Roma saranno altri tre giorni di mobilitazione per Gaza e per la Global Sumud Flotilla ... Come scrive fanpage.it
Cortei pro Gaza in tutta Italia: scontri a Bologna, a Torino devastate le Ogr - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Come scrive msn.com