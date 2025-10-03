Gaza Palmieri e la pace | Giusto protestare calpestano i diritti Ci siamo anche noi

"Spero che ci siano sempre più manifestazioni, perché sono segno tangibile di un sentimento che viene dal basso e condanna un’ingiustizia". È netto il pensiero del vescovo Gianpiero Palmieri su quanto sta accadendo in merito alla tragedia di Gaza, all’arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e alle proteste che si stanno alzando in tutto il mondo, e anche nel Piceno. Vescovo Palmieri, cosa pensa delle manifestazioni per Gaza? "Penso che siano una chiara richiesta di giustizia che arriva dal basso e secondo me sono un ottimo segnale, soprattutto perché parliamo di tanti giovani che si mobilitano, quei giovani spesso accusati di indifferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

