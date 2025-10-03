Gaza Palmieri e la pace | Giusto protestare calpestano i diritti Ci siamo anche noi
"Spero che ci siano sempre più manifestazioni, perché sono segno tangibile di un sentimento che viene dal basso e condanna un’ingiustizia". È netto il pensiero del vescovo Gianpiero Palmieri su quanto sta accadendo in merito alla tragedia di Gaza, all’arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e alle proteste che si stanno alzando in tutto il mondo, e anche nel Piceno. Vescovo Palmieri, cosa pensa delle manifestazioni per Gaza? "Penso che siano una chiara richiesta di giustizia che arriva dal basso e secondo me sono un ottimo segnale, soprattutto perché parliamo di tanti giovani che si mobilitano, quei giovani spesso accusati di indifferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gaza - palmieri
I sindacati che oggi bloccano l’Italia per la guerra a Gaza sono gli stessi che hanno firmato contratti da fame a 5€/ora, che non alzano la voce per la Sanità (in Puglia allo sfascio), che ignorano le liste d’attesa infinite e le assunzioni che non arrivano mai….trov Vai su Facebook
Alaa e Riwaa hanno vinto borsa di studio per l’UniPg ma sono bloccate a Gaza: "Aiutateci" https://ift.tt/LXoB1zZ https://ift.tt/fby305Y - X Vai su X
Gaza, interviene il vescovo Palmieri: «I governi non possono più ignorare le piazze che parlano di pace e giustizia» - Quello che accade laggiù si avvicina sempre di più a un genocidio» ... Segnala lanuovariviera.it
Un piano di pace per Gaza? Sollievo possibile, speranza lontana - Il piano presentato dal presidente americano Donald Trump presenta grandissime ombre, eppure rappresenta oggi l’unica prospettiva concreta per interrompere la spirale di morte. Come scrive vita.it