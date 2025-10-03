Gaza Onu denuncia | Nella Striscia nessun luogo è sicuro nemmeno le ' zone umanitarie' nel sud sono tutti luoghi di morte

Per l’Onu, i cosiddetti rifugi sicuri imposti da Israele a Gaza non garantiscono protezione: bombardati più volte, privi di cibo, cure e condizioni minime di sopravvivenza L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha denunciato, per l'ennesima volta, le condizioni critiche di Gaza da quasi due ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Onu denuncia: "Nella Striscia nessun luogo è sicuro, nemmeno le 'zone umanitarie' nel sud, sono tutti luoghi di morte"

