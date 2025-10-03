Gaza oltre 20 morti dall' alba nei raid Idf 3 bambini vittime degli attacchi israeliani usati robot esplosivi comandati a distanza - VIDEO
Gli attacchi si sono concentrati soprattutto su Gaza City, dove l’esercito israeliano ha impiegato veicoli telecomandati carichi di esplosivo per radere al suolo interi quartieri Gaza continua a essere teatro di devastazione. Dall’alba di oggi, oltre 20 persone sono rimaste uccise nei raid co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza
Gaza, raid Idf sulla Striscia, oltre 30 morti tra cui 1 giornalista, Netanyahu: "Spero in accordo a breve, senza risultati in 2 mesi useremo la forza" - VIDEO
Gaza, oltre 800 palestinesi uccisi nei punti di distribuzione di aiuti umanitari di GHF: "Trappole mortali" come da progetto BCG
Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell'ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza».
#Terni, oltre 1.000 #persone in centro per #Gaza e la #Palestina – Fotogallery e video
Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza: "20mila bambini non sono mai morti, sto con Israele". Scoppia la polemica - Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, colpisce di nuovo. Scrive today.it
Le frasi shock di Bandecchi: “20mila bambini a Gaza non sono mai morti”. Polemica sul sindaco di Terni - Quelle pronunciate (e scritte) dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi appartengono a questa categoria: non solo perch ... Come scrive mondoraro.org