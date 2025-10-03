Gli attacchi si sono concentrati soprattutto su Gaza City, dove l’esercito israeliano ha impiegato veicoli telecomandati carichi di esplosivo per radere al suolo interi quartieri Gaza continua a essere teatro di devastazione. Dall’alba di oggi, oltre 20 persone sono rimaste uccise nei raid co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, oltre 20 morti dall'alba nei raid Idf, 3 bambini vittime degli attacchi israeliani, usati "robot esplosivi comandati a distanza" - VIDEO