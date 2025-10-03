Gaza medico aggredito a Roma dopo manifestazione pro Palestina

Un medico è stato aggredito al termine di una manifestazione pro Palestina a Roma. “Ieri sera al termine del flash mob ‘Cento ospedali per Gaza’, un nostro collega medico dell’ ospedale Spallanzani ha subìto una grave aggressione. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza al collega e la più ferma condanna per l’atto vile e immotivato”. A denunciarlo è una nota della Funzione Pubblica CGIL di Roma Lazio. “Il collega, mentre si recava alla propria auto, è stato assalito e brutalmente aggredito da tre individui. Gli aggressori hanno divelto la bandiera della Palestina delle mani dell’operatore sanitario per poi colpirlo al volto con un casco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, medico aggredito a Roma dopo manifestazione pro Palestina

