Gaza Luci per la Palestina | il flash mob dei sanitari all’ospedale Spallanzani di Roma

Allo Spallanzani di Roma, come in altri circa 250 ospedali d’Italia, giovedì sera, 2 ottobre 2025, è andato in scena il flash mobLuci per la Palestina”. Durante l’iniziativa è stata data lettura dei nomi dei 1670 sanitari uccisi a Gaza. È stata quindi composta una scritta con delle candele recitante “Free Gaza”. L’iniziativa è avvenuta in contemporanea anche con altri paesi europei. Sandro Frassanito, infermiere di ‘Sanitari per Gaza’, spiega il motivo dell’azione: “Non potevamo stare zitti davanti lo scempio che sta avvenendo in Palestina”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

