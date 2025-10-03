Gaza in 40mila a Genova I manifestanti lasciano il presidio a Principe | Attivisti rimpatriati entro 72 ore togliamo il blocco alla stazione | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta Italia. Presidio a Principe nel pomeriggio: traffico ferroviario interrotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Gaza, in 40mila a Genova. I manifestanti lasciano il presidio a Principe: “Attivisti rimpatriati entro 72 ore, togliamo il blocco alla stazione” | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire: 40mila sono neonati». Parigi-Londra-Berlino promettono «aiuti aerei»

In 40mila, cantando Bella Ciao, alla fiaccolata per la Flotilla che porterà gli aiuti a Gaza

Tre ragazzi della Striscia di Gaza hanno già ottenuto 40mila euro l’uno dal progetto «Iupals», ma l’Ateneo vorrebbe aumentare il numero di beneficiari tra gli altri idonei in graduatoria e fa appello a nuovi finanziatori - facebook.com Vai su Facebook

A Genova quarantamila persone in corteo per la Global Sumud Flotilla - Più di quarantamila persone sono scese in piazza nella giornata di sciopero generale indetta dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto a meno di settanta miglia dalla striscia di Gaza. Segnala primocanale.it

