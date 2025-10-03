Gaza in 40mila a Genova I manifestanti a Principe | Attivisti rimpatriati entro 72 ore togliamo il blocco alla stazione | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia
Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta Italia. Traffico ferroviario ancora interrotto a Principe. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire: 40mila sono neonati». Parigi-Londra-Berlino promettono «aiuti aerei»
In 40mila, cantando Bella Ciao, alla fiaccolata per la Flotilla che porterà gli aiuti a Gaza
Genova in piazza per Gaza, in 40mila al corteo. Nel pomeriggio nuova manifestazione dal porto - VIDEO e FOTO https://genovaquotidiana.com/2025/10/03/genova-in-piazza-per-gaza-in-40mila-al-corteo-nel-pomeriggio-nuova-manifestazione-dal-porto-video- - X Vai su X
Tre ragazzi della Striscia di Gaza hanno già ottenuto 40mila euro l’uno dal progetto «Iupals», ma l’Ateneo vorrebbe aumentare il numero di beneficiari tra gli altri idonei in graduatoria e fa appello a nuovi finanziatori - facebook.com Vai su Facebook
Genova, manifestazioni per Gaza: cortei in centro, riaperta la sopraelevata - A Genova proseguono le manifestazioni per Gaza: cortei di studenti e sindacati attraversano la città, sopraelevata riaperta ma traffico ancora difficile. Riporta ligurianotizie.it
A Genova quarantamila persone in corteo per la Global Sumud Flotilla - Più di quarantamila persone sono scese in piazza nella giornata di sciopero generale indetta dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto a meno di settanta miglia dalla striscia di Gaza. Secondo primocanale.it