Gaza | il corteo dei presìdi in porto si esaurisce prima dell' assemblea degli studenti all' università

Con l'assemblea studentesca svoltasi nel tardo pomeriggio di oggi, è terminata una giornata movimentata sul fronte delle proteste a Trieste e che ha coinvolto le principali città italiane, incentrate sugli orrori in corso a Gaza e sullo stop alla Flottilla. Dopo il grande corteo organizzato dalla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

