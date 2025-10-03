Gaza Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la risposta tanto attesa di Hamas al piano degli Stati Uniti per la pace nella Striscia di Gaza. "Sì al piano di Trump per la pace, rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, ma servono ulteriori chiarimenti". Hamas lo scrive sul proprio canale Telegram in arabo, dichiarandosi favorevole ad accettare il piano in 20 punti proposto dal presidente Usa ma chiedendo ulteriori negoziati per discutere meglio dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza hamas s236 al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati

© Ilgiornale.it - Gaza, Hamas: "Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati"

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas s236 rilascioHamas: pronti al rilascio degli ostaggi ma negoziare i dettagli - Hamas ha inoltre affermato di accettare di affidare l’amministrazione di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, «sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo ... Si legge su gazzettadelsud.it

gaza hamas s236 rilascioGaza, Hamas dice sì al piano Trump: pronti a rilasciare gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati - Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas S236 Rilascio