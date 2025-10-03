Gaza Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati
Arriva la risposta tanto attesa di Hamas al piano degli Stati Uniti per la pace nella Striscia di Gaza. "Sì al piano di Trump per la pace, rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, ma servono ulteriori chiarimenti". Hamas lo scrive sul proprio canale Telegram in arabo, dichiarandosi favorevole ad accettare il piano in 20 punti proposto dal presidente Usa ma chiedendo ulteriori negoziati per discutere meglio dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
