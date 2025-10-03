Gaza Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati Trump | Israele fermi le bombe

Arriva la risposta tanto attesa di Hamas al piano degli Stati Uniti per la pace nella Striscia di Gaza. "Rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, ma servono ulteriori chiarimenti". Hamas lo scrive sul proprio canale Telegram in arabo, dichiarandosi favorevole, dunque, ad accettare alcuni elementi del piano del presidente Usa ma chiedendo al contempo ulteriori negoziati per discutere meglio i dettagli. Poche ore prima Trump aveva lanciato un durissimo ultimatum: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

