Gaza Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati Trump | Israele fermi le bombe
Arriva la risposta tanto attesa di Hamas al piano degli Stati Uniti per la pace nella Striscia di Gaza. "Rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, ma servono ulteriori chiarimenti". Hamas lo scrive sul proprio canale Telegram in arabo, dichiarandosi favorevole, dunque, ad accettare alcuni elementi del piano del presidente Usa ma chiedendo al contempo ulteriori negoziati per discutere meglio i dettagli. Poche ore prima Trump aveva lanciato un durissimo ultimatum: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di "accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza" e si è detto disponibile a trasferire il governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese.
Svolta a Gaza? Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi e di avviare il negoziato di pace
