Gaza Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati Trump | Israele fermi le bombe

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la risposta tanto attesa di Hamas al piano degli Stati Uniti per la pace nella Striscia di Gaza. "Rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, ma servono ulteriori chiarimenti". Hamas lo scrive sul proprio canale Telegram in arabo, dichiarandosi favorevole, dunque, ad accettare alcuni elementi del piano del presidente Usa ma chiedendo al contempo ulteriori negoziati per discutere meglio i dettagli. Poche ore prima Trump aveva lanciato un durissimo ultimatum: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza hamas s236 al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati trump israele fermi le bombe

© Ilgiornale.it - Gaza, Hamas: "Sì al rilascio degli ostaggi ma servono altri negoziati". Trump: "Israele fermi le bombe"

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas s236 rilascioGaza, Hamas apre al piano di pace di Trump: “Ok al rilascio ostaggi, ma servono negoziati” - Hamas ha annunciato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump, dichiarando però che altri punti ... Da msn.com

gaza hamas s236 rilascioMedio Oriente: Hamas, pronti a rilascio ostaggi, ma negoziare dettagli - Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas S236 Rilascio