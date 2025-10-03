Gaza Hamas dice sì al piano Trump | rilasciamo gli ostaggi ora negoziati Donald | Stop immediato a bombardamenti Israele

Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

