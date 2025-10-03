Gaza Hamas dice sì al piano Trump | pronti a rilasciare gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati
Accordo entro domenica o sarà l'inferno. Donald Trump lancia su Truth un ultimatum sul suo piano di pace per Gaza: «Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro.
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Nuova Flotilla da Catania e Otranto
I mediatori arabi hanno avuto colloqui definiti 'produttivi' con Hamas sul piano Usa per mettere fine alla guerra a Gaza. Una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati.
Il piano di pace per Gaza, pressione su Hamas. Trump: «Hanno 3-4 giorni per rispondere di sì» - Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute da Netanyahu che dice «no» allo Stato palestinese
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas"