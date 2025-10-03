Gaza Hamas consegna ai mediatori una risposta al piano di Trump

Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas dopo il piano di Trump per la pace nella Striscia di Gaza. Tra gli Stati del Golfo si sta formando un consenso sulla necessità di attuare il piano anche senza il consenso di Hamas: lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Hamas chiede ancora un po' di tempo per studiare il documento ma gli Usa rilanciano: "Se non accetta il piano di pace entro domenica alle 18 sarà l'inferno", ha tuonato Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, Hamas consegna ai mediatori una risposta al piano di Trump

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Nuova Flotilla da Catania e Otranto - X Vai su X

#MedioOriente I mediatori arabi hanno avuto colloqui definiti 'produttivi' con #Hamas sul piano #Usa per mettere fine alla guerra a Gaza. Una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai neg - facebook.com Vai su Facebook

Hamas divisa prende tempo, Usa e mediatori in pressing - In attesa che Hamas si pronunci sul Piano Trump per la fine della guerra a Gaza, la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt ha dichiarato in un'intervista a Fox News che "il presidente traccerà ... Segnala ansa.it

L'attesa di Hamas per il piano di Trump: "Abbiamo bisogno di più tempo" - Le consultazioni interne al gruppo sono ancora in corso e ai mediatori è stata comunicata la necessità di ulteriore tempo. Si legge su today.it