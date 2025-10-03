Gaza Hamas consegna ai mediatori una risposta al piano di Trump

Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas dopo il piano di Trump per la pace nella Striscia di Gaza. Tra gli Stati del Golfo si sta formando un consenso sulla necessità di attuare il piano anche senza il consenso di Hamas: lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Hamas chiede ancora un po' di tempo per studiare il documento ma gli Usa rilanciano: "Se non accetta il piano di pace entro domenica alle 18 sarà l'inferno", ha tuonato Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

