Gaza Hamas | Ci serve tempo per studiare il piano di Trump

Hamas non ha ancora fornito una risposta definitiva al piano per Gaza proposto da Donald Trump. Un esponente di alto livello del movimento islamista ha riferito all’ Afp che «Hamas sta continuando le sue consultazioni sul piano e ha informato i mediatori che le consultazioni in corso necessitano di ancora un po’ di tempo». Il gruppo, quindi, sta proseguendo le valutazioni interne prima di prendere una posizione ufficiale sull’iniziativa statunitense, che mira a porre fine al conflitto nella Striscia. I coloni israeliani contro il piano Trump: «Accordo terribile». Nel frattempo, lungo il confine settentrionale di Gaza, decine di coloni israeliani hanno montato un accampamento, un’iniziativa guidata dalla deputata dell’estrema destra Limor Son Har-Melech, del partito Otzma Yehudit, e dal movimento pro-insediamenti Nachala. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Hamas: «Ci serve tempo per studiare il piano di Trump»

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Israele - Gaza, le news. Hamas: “Abbiamo ancora bisogno di tempo per studiare il piano Trump” - X Vai su X

#MedioOriente I mediatori arabi hanno avuto colloqui definiti 'produttivi' con #Hamas sul piano #Usa per mettere fine alla guerra a Gaza. Una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai neg - facebook.com Vai su Facebook

Hamas avverte: 'Serve più tempo per studiare il piano di Trump' - Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. ansa.it scrive

Guerra Israele, Hamas: "Serve più tempo per studiare il piano di Trump". LIVE - "Hamas sta proseguendo le consultazioni sul piano di Trump e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo", ha detto un funzionario. Scrive tg24.sky.it