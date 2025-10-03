Gaza Hamas | Ci serve ancora tempo Trump | Entro domenica alle 18 o sarà l' inferno
Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas dopo il piano di Trump per la pace nella Striscia di Gaza. Tra gli Stati del Golfo si sta formando un consenso sulla necessità di attuare il piano anche senza il consenso di Hamas: lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Intanto gli Usa rilanciano: "Se Hamas non accetta il piano di pace per Gaza le conseguenza saranno molto tragiche". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel suo briefing. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Gaza, Hamas: "Ci serve ancora tempo". Trump: "Entro domenica alle 18 o sarà l'inferno" - Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas in merito alla proposta di Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza ... Si legge su ilgiornale.it
Hamas avverte: 'Serve più tempo per studiare il piano di Trump' - Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. ansa.it scrive