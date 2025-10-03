Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas dopo il piano di Trump per la pace nella Striscia di Gaza. Tra gli Stati del Golfo si sta formando un consenso sulla necessità di attuare il piano anche senza il consenso di Hamas: lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Intanto gli Usa rilanciano: "Se Hamas non accetta il piano di pace per Gaza le conseguenza saranno molto tragiche". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel suo briefing. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaza, Hamas: "Ci serve ancora tempo". Trump: "Entro domenica alle 18 o sarà l'inferno"