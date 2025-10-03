Gaza Hamas apre al piano di pace di Trump | Ok al rilascio ostaggi ma servono negoziati

Hamas ha annunciato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump, dichiarando però che altri punti richiedono ulteriori negoziati. Tra i punti accettati viene indicato il rilascio di tutti gli ostaggi, mentre aspetti relativi al futuro della Striscia di Gaza dovranno essere discussi in un quadro nazionale palestinese. Rilascio degli ostaggi e negoziati immediati. Il movimento palestinese afferma di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, sia vivi che morti, come condizione per porre fine alla guerra e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane da Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

