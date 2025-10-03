Gaza Hamas accetta piano Trump per cessate il fuoco | Ok a rilascio di tutti gli ostaggi e governo della Striscia a organismo tecnico negozieremo dettagli
Hamas ha accettato il piano Trump per la fine delle ostilità a Gaza; non è ancora chiaro quando avverrà la riconsegna degli ostaggi e inizierà la fase di governo transitoria di Gaza Hamas ha accettato il piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza. L'organizzazione ha comunicato di aver acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Nuova Flotilla da Catania e Otranto
#MedioOriente I mediatori arabi hanno avuto colloqui definiti 'produttivi' con #Hamas sul piano #Usa per mettere fine alla guerra a Gaza. Una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati.
Hamas accetta il Piano di pace di Trump: sì al rilascio degli ostaggi e "governo" della Striscia a organismo indipendente - Fonti arabe riferiscono che la controversa organizzazione di resistenza ha consegnato la sua risposta al presidente Usa ... Si legge su lasicilia.it
Trump lancia un ultimatum: Hamas "accetti il piano di pace per Gaza o scoppierà l'inferno" - Donald Trump ha promesso di "scatenare l'inferno" se Hamas non accetterà il piano di pace per Gaza. Lo riporta msn.com