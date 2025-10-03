Hamas ha accettato il piano Trump per la fine delle ostilità a Gaza; non è ancora chiaro quando avverrà la riconsegna degli ostaggi e inizierà la fase di governo transitoria di Gaza Hamas ha accettato il piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza. L'organizzazione ha comunicato di aver acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas accetta piano Trump per cessate il fuoco: "Ok a rilascio di tutti gli ostaggi e governo della Striscia a organismo tecnico, negozieremo dettagli"