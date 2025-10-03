Gaza e il consiglio a metà Il sindaco parla di Palestina agli assenti di centrosinistra

di Gabriele Masiero PISA Quando il sindaco parla di Palestina i banchi del centrosinistra sono semivuoti: assenti tanti consiglieri dem e quelli de La Città delle persone, che arrivano in ritardo (solo Gianluca Gionfriddo è collegato da remoto). Eppure anche loro avevano sostenuto l’iniziativa di Ciccio Auletta (Diritti in comune) di bloccare la seduta del consiglio comunale per accendere i riflettori su Gaza. In piedi, 7 giorni fa in aula, a scandire i nomi delle migliaia di bambini uccisi sotto le bombe finché non arrivò il via libera il consiglio straordinario. Ieri, però, quei banchi sono a lungo deserti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gaza e il consiglio a metà. Il sindaco parla di Palestina agli assenti di centrosinistra

