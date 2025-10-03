Gaza e Flotilla in 5mila sfilano per le vie di Ferrara | E' una pagina di storia - IN AGGIORNAMENTO

Ferrara si ferma, anzi marcia, a sostegno della Flotilla e del popolo di Gaza. Giovedì mattina, dalle 9, un lungo corteo di persone - i numeri parlano di circa 5mila presenze - ha sfilato lungo le strade della città, sostenendo lo sciopero generale lanciato dalla Cgil (e appoggiato da diverse. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it