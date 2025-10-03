Gaza duecento in piazza nella notte Stamattina il corteo dal Campus
Subito dopo che la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele di 40 imbarcazioni della Flottilla è rimbalzata sulle reti televisive e sui social network, è partito mercoledì, in piena notte, un tam tam di proteste pacifiche e manifestazioni spontanee. Anche a Forlì la risposta è stata pressoché immediata. In piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura, si sono radunate almeno duecento persone. E c’erano studenti, attivisti, qualche sindacalista e anche passanti, che hanno raccolto l’invito e si sono uniti al corteo, sotto le bandiere della Palestina. Unico slogan gridato, quel "Palestina libera", che risuona nelle piazze di tutto il mondo ormai da mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gaza - duecento
Gaza, duecento giornalisti uccisi dall’inizio della guerra
Cittadini in piazza per Gaza. In duecento al sit-in per la pace
In duecento in piazza con pentole e bandiere della Palestina: "Rompiamo il silenzio su Gaza"
La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza. Nella notte le forze israeliane hanno fermato almeno 18 imbarcazioni della flottiglia ponendo in arresto circa duecento persone, ma le altre barche stanno proseguendo verso la Striscia. Migliaia di Vai su Facebook
I manifestanti, circa duecento, stanno iniziando a sfilare, dopo essersi ricongiunti con gli studenti in corteo, per sostenere le loro rivendicazioni: casa, lavoro, mare e il 'no' alla guerra. #Gaza - X Vai su X
Flotilla prosegue verso Gaza nonostante attacchi di Israele: migliaia in piazza in Italia - Nella notte le forze israeliane hanno fermato almeno 18 imbarcazioni della flottiglia ponendo in arresto circa duecento persone, ma le altr ... tp24.it scrive
Corteo pro Pal a Milano, 5 mila nella notte in piazza Duomo. Bloccata la stazione Cadorna: «Pronti a fermare il Paese». Oggi nuova protesta - Bandiere palestinesi tra i binari, chiusa la fermata del metrò: dopo mezzanotte l'arrivo in piazza Duomo. Si legge su milano.corriere.it