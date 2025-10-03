Subito dopo che la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele di 40 imbarcazioni della Flottilla è rimbalzata sulle reti televisive e sui social network, è partito mercoledì, in piena notte, un tam tam di proteste pacifiche e manifestazioni spontanee. Anche a Forlì la risposta è stata pressoché immediata. In piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura, si sono radunate almeno duecento persone. E c’erano studenti, attivisti, qualche sindacalista e anche passanti, che hanno raccolto l’invito e si sono uniti al corteo, sotto le bandiere della Palestina. Unico slogan gridato, quel "Palestina libera", che risuona nelle piazze di tutto il mondo ormai da mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaza, duecento in piazza nella notte. Stamattina il corteo dal Campus