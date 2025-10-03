Gaza due anni all’inferno Sabato 4 ottobre da non perdere lo speciale di 16 pagine con Il Fatto Quotidiano in edicola
Un inserto speciale di 16 pagine che ricostruisce gli eventi a due anni dall’inizio dei bombardamenti su Gaza. Analisi, cronache e dati per comprendere la crisi umanitaria in corso. Un racconto intenso e necessario, per non dimenticare la sofferenza di un popolo intrappolato nella guerra. Voci, immagini e testimonianze che riportano al centro l’umanità. Un inserto speciale che è anche un piccolo gesto concreto: una parte del ricavato andrà a Medici Senza Frontiere, per aiutare chi porta cura e speranza sotto le bombe. Prezzo: 3 euro con il quotidiano in edicola, di cui 50 centesimi saranno devoluti a Msf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
