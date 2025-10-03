Gaza così cresce il consenso per il piano Trump con i Carabinieri sul campo
Un puzzle che, fisiologicamente, per comporsi in maniera corretta necessita di vari incastri, ma che al momento già vede uno scheletro attuativo. Come la presenza dell’ex-premier inglese Tony Blair, un gruppo di controllo operativo su Gaza, l’opzione Italia con i Carabinieri a recitare un possibile ruolo attivo. In venti punti si trovano la fine immediata delle ostilità, il rilascio di tutti gli ostaggi, la non annessione della Striscia e la possibilità per i cittadini di Gaza di non andar via. Nel 1998 Blair lavorò ad un accordo di pace nell’Irlanda del Nord e dopo venne scelto come inviato di pace in Medio Oriente per la comunità internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
