Gaza attende con il fiato sospeso la risposta di Hamas al piano di pace

Tv2000.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza si attende con il fiato sospeso che arrivi la risposta di Hamas alla proposta di pace avanzata da Trump, che avverte: accordo entro domenica o sarà l’inferno. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

