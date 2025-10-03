Gaza attende con il fiato sospeso la risposta di Hamas al piano di pace
A Gaza si attende con il fiato sospeso che arrivi la risposta di Hamas alla proposta di pace avanzata da Trump, che avverte: accordo entro domenica o sarà l’inferno. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"
Accompagnando la Global Sumud Flotilla verso Gaza, si attende un attacco israeliano da un momento all’altro
Giulio Cavalli. . Scriviamo queste righe dal futuro. È il trentesimo giorno di navigazione e la notte che ci attende può diventare il "giorno zero": la fregata italiana abbandonerà la scorta per non disturbare un governo che chiude gli occhi sul genocidio a Gaza.