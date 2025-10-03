Gaza Albanese | Piano di Trump è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese

(LaPresse) “Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie. Volete la predizione da Cassandra? Sono veramente contenta che l’abbiano fatto. Spero che questo sia l’inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se – se sono queste le premesse – quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese commenta, durante il suo incontro al Festival di Internazionale a Ferrara, la notizia dell’accettazione da parte di Hamas del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Albanese: “Piano di Trump è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese"

In questa notizia si parla di: gaza - albanese

Francesca Albanese e le sanzioni: «Gli Usa come la mafia. Ma continuerò a denunciare il genocidio a Gaza»

Gaza, Albanese: "Da Israele e dagli Stati che lo appoggiano atteggiamenti mafiosi"

Gaza, Francesca Albanese: "Sanzioni Usa nei miei confronti violano mia immunità Onu, non smetterò di difendere la Palestina"

Gaza, Albanese a La Confessione di Gomez: “La fine del genocidio è fondamentale: va legata alla liberazione degli ostaggi, anche palestinesi” @FranceskAlbs @petergomezblog - X Vai su X

Meloni “scala” il Pd e lo intrappola su Gaza. I dem inseguono Conte e sulle risoluzioni si dividono, sia alla Camera che al Senato. Guerini: “Non sottomettiamoci ad Albanese”. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese: “Il piano di Trump per Gaza un insulto intollerabile. Il genocidio non si fermerà” - Per Francesca Albanese è un “insulto intollerabile, dopo tutto quello che è stato fatto ai palestinesi” ... Lo riporta dire.it

Gaza, Hamas accetta il piano di Trump in 20 punti: ostaggi liberi in cambio di 250 ergastolani palestinesi, Striscia deradicalizzata e riqualificata. Cosa cambia - La Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump e Hamas, stando a una nota diffusa su Telegram, ha accettato pur chiedendo di trattare ... Riporta ilmessaggero.it