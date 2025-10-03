Gaza Albanese a La Confessione di Gomez | Il perdono al sindaco di Reggio Emilia? Non sono pentita ma avrei potuto proteggerlo di più

" Non mi sono pentita dell'intervento che ho fatto, ma avrei potuto proteggere di più il sindaco". Francesca Albanese, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 4 ottobre su Rai 3 alle 20.15, è tornata su quanto accaduto a Reggio Emilia il 28 settembre scorso in occasione del conferimento del Primo Tricolore, un'onorificenza data dal sindaco Marco Massari alla Relatrice speciale Onu per i Territori occupati dal 1967 per il suo impegno umanitario. Nel teatro cittadino i fischi hanno sommerso il primo cittadino quando ha ricordato che il feroce attacco del 7 ottobre non giustifica il massacro in essere a Gaza.

In questa notizia si parla di: gaza - albanese

