Gaza 40mila in piazza a Genova I manifestanti a Principe occupano i binari fino all' annuncio | Attivisti rimpatriati entro 72 ore | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire: 40mila sono neonati». Parigi-Londra-Berlino promettono «aiuti aerei»

In 40mila, cantando Bella Ciao, alla fiaccolata per la Flotilla che porterà gli aiuti a Gaza

gaza 40mila piazza genovaCorteo pro Gaza a Genova, i manifestanti invadono i binari della stazione. E mandano un messaggio a Ben Gvir: “Vergognoso” - La protesta pro Gaza blocca Genova: occupati binari e varchi portuali per chiedere il rilascio degli attivisti sequestrati da Israele ... Secondo ilfattoquotidiano.it

A Genova quarantamila persone in corteo per la Global Sumud Flotilla - Più di quarantamila persone sono scese in piazza nella giornata di sciopero generale indetta dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto a meno di settanta miglia dalla striscia di Gaza. Da primocanale.it

