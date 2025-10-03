Gattuso e Ancelotti ma non solo | chi sono i 6 ct italiani che possono andare ai Mondiali

Altri tre ct italiani, oltre Rino Gattuso, possono raggiungere Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro ai Mondiali del 2026 in America. Il turno di campionato ormai alle porte sarà l’ultimo prima della sosta per le nazionali di ottobre. In giornata, Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per le sfide contro Estonia (in trasferta) e Israele (in casa). Partite che, per raggiungere l’America per i Mondiali 2026 senza dover passare nuovamente per i playoff, gli azzurri dovranno obbligatoriamente vincere e con tanti gol di scarto. Più facile a dirsi che a farsi, considerando anche una Norvegia che finora ha viaggiato a velocità da crociera. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

