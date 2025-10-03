Gattuso convoca 27 giocatori per Estonia e Israele | debutto per due giocatori

Riparte la corsa della Nazionale italiana verso i Mondiali. Dopo le due vittorie ottenute a settembre, gli Azzurri si preparano ad affrontare nuovamente Estonia e Israele nelle qualificazioni, guidati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso. Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre a Tallinn, dove l’Italia sfiderà l’Estonia. Pochi giorni dopo, martedì 14 ottobre, gli Azzurri ospiteranno Israele allo stadio Friuli di Udine, già sede un anno fa di una sfida di Nations League contro la squadra di Ben Shimon. La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gattuso convoca 27 giocatori per Estonia e Israele: debutto per due giocatori

In questa notizia si parla di: gattuso - convoca

Politano torna in Nazionale: “Gattuso lo convoca per le qualificazioni ai Mondiali 2026”

Scamacca torna in Nazionale: Gattuso lo convoca. A Bergamo 4 atalantini in azzurro

Napoli, Gattuso non convoca Buongiorno in Nazionale: la motivazione è soltanto legata al suo recente infortunio

? Matteo Gabbia convocato in nazionale dal ct Gennaro Gattuso: una convocazione meritata per il difensore del Milan ?https://milanlive.it/2025/10/03/a-milanello-e-arrivata-una-bellissima-notizia-finalmente-la-chiamata-piu-attesa-ufficiale/… #ACMilan - X Vai su X

Matteo Gabbia potrebbe essere convocato in Nazionale Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso sembrerebbe pronto a presentare qualche novità per i prossimi impegni Oltre al centrale del Milan, sono in crescita le quotazioni di Cr - facebook.com Vai su Facebook

Convocati Italia per Estonia e Israele: sono 27 i giocatori scelti da Gattuso! L’elenco completo - Convocati Italia per Estonia e Israele: ecco quali sono i 27 convocati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato l’ele ... Lo riporta sampnews24.com

Nazionale Italiana, convocati di Gattuso: prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei 27 giocatori convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele. Come scrive gonfialarete.com