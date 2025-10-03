Gatteo torna ' La Ceccarelli in festa' con laboratori attività e sfide a colpi di versi poetici
Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con “La Ceccarelli in festa!”, la manifestazione promossa dal Comune di Gatteo per celebrare e valorizzare la Biblioteca comunale “Giuseppe Ceccarelli”. L'iniziativa prende il via sabato 4 (con eventi tutti sold out) e prosegue domenica 5 ottobre, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: gatteo - torna
A Gatteo Mare torna il Carnevale dell’Adriatico
Gatteo Mare Summer Village. . Arena Rubicone Gatteo Mare - facebook.com Vai su Facebook