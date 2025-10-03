Gasperini hai sentito? Occhio al giovane che hai in casa | Parole al miele in DIRETTA
Durante la messa in onda dell’ultima diretta di TvPlay, sul canale ufficiale di Youtube, il presidente dell’ex squadra del giovane acquistato dalla Roma si è lasciato andare a belle parole e ha commentato alcuni paragoni lusinghieri Nelle nostre dirette giornaliere su YouTube sono tanti gli ospiti, fissi e non, che intervengono a parlare con noi. Questa volta abbiamo avuto l’onore di ospitare il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, nel corso del suo intervento ha voluto spendere delle belle parole per un ragazzo passato da poco dalla sua squadra ai giallorossi capitolini. Gasperini, hai sentito? Occhio al giovane che hai in casa Parole al miele in DIRETTA (Foto Lapresse) – TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: gasperini - sentito
Gasperini infastidito da ciò che ha sentito su Dovbyk: “Io non dico cose di questo genere”
Gasperini dopo la sconfitta della Roma: «Ci è mancato lo spunto e l’ultimo passaggio. Dybala? Ha sentito tirare, speriamo…»
#Gasperini: "In tutti questi anni ho sentito di tutto. I principi è difficile che li cambio, ma devo tener conto delle caratteristiche dei calciatori" #ASRoma #RomanewsEU #LazioRoma - X Vai su X
Rompipallone.it. . Gasperini riesce a ironizzare in conferenza stampa L'allenatore della Roma ha sdrammatizzato con una battuta dopo i rigori sbagliati da Artem Dovbyk e Matias Soulé #Roma #Gasperini #RomaLille #EuropaLeague - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini e la sua nuova Roma: "Obiettivo credibilità. Mercato? Fase cruciale ma non ho sentito Fabio Silva. Capitano? Servono dei requisiti" - Gasperini torna sulla questione capitano: "Non pensavo di scatenare tante polemiche" Tornando sulla questione relativa alla fascia di capitano, Gasperini ci tiene a spiegare in maniera più ... Come scrive corrieredellosport.it
Panchina bianconera, Tuttosport titola stamani: "Juve, lo hai sentito Gasp?" - Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport, riferito ovviamente a Gasperini. Scrive tuttomercatoweb.com