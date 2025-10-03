Il caso Garlasco, tra i più seguiti della cronaca giudiziaria italiana, torna al centro dell’attenzione con l’apertura di una nuova fase investigativa. La procura ha riavviato l’analisi sugli indizi mai del tutto chiariti, tra cui le tracce biologiche rinvenute su Chiara Poggi e le impronte nella casa di via Pascoli. Dopo anni di processi e la condanna definitiva di Alberto Stasi, il quadro investigativo resta ancora oggetto di discussione tra esperti e opinione pubblica. La nuova fase delle indagini sul delitto di Garlasco si annuncia carica di tensioni tra consulenti e magistratura, con la figura del nuovo consulente Armando Palmegiani al centro di un complesso dibattito tra aspetti tecnici e percezione pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, un altro ribaltone: parla il nuovo consulente Palmegiani