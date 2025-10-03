Garlasco tensione a Storie Italiane | scontro tra Eleonora Daniele e l’avvocato Lovati

La puntata di Storie Italiane ha riportato sotto i riflettori il caso di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Nel corso della trasmissione è emerso il nome di una figura controversa, indicata da alcune testimonianze come una sorta di guaritore, scatenando un acceso confronto in studio. A innescare la discussione è stata una frase dell’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, che ha citato il sacerdote Don Gregorio Vitali. Le sue parole hanno colpito la conduttrice Eleonora Daniele, che ha subito chiesto chiarimenti: l’avvocato ha infatti riferito che il religioso “pare guarisse la gente, anche le ragazze che soffrivano di anoressia”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

