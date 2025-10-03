Garlasco perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio

Notizie.virgilio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio, sembra aver ritrattato la tesi del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, al centro del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco perch233 il consulente palmegiani diceva che sotto le unghie di chiara poggi ci fosse il dna di sempio

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - perch

garlasco perch233 consulente palmegianiGarlasco, perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio - Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio, sembra aver ritrattato la tesi del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, al centro del caso Garlasco ... Segnala virgilio.it

garlasco perch233 consulente palmegianiGarlasco: Palmegiani, mai dubitato di innocenza Sempio, strumentalizzate mie parole - Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Perch233 Consulente Palmegiani