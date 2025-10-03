Garlasco perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio
Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio, sembra aver ritrattato la tesi del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, al centro del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - perch
Garlasco, la nuova pista: perché Sempio non è stato arrestato? E i Poggi reagiscono così? Le gemelle Cappa verranno risentite? Le prove contro Venditti? Domande e risposte - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio - Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio, sembra aver ritrattato la tesi del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, al centro del caso Garlasco ... Segnala virgilio.it
Garlasco: Palmegiani, mai dubitato di innocenza Sempio, strumentalizzate mie parole - Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della ... Secondo iltempo.it