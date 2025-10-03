Garlasco Palmegiani si difende | Il Dna su Chiara Poggi è troppo debole Se ho detto il contrario non ricordo

Il delitto di Garlasco, dal 2007 a oggi, non ha mai conosciuto una parola definitiva. Anzi, ogni volta che sembra di essere arrivati a un punto fermo, spunta una nuova pista, un nome che riemerge, una consulenza che ribalta il tavolo. Dopo la condanna di Alberto Stasi, la riapertura del fascicolo su Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi, ha ridato slancio a una vicenda che per molti italiani resta il “giallo dei gialli”. L’ultimo capitolo porta la firma di Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia Scientifica, chiamato a difendere Sempio dopo l’uscita di scena di Luciano Garofano, storico comandante del Ris di Parma. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, Palmegiani si difende: “Il Dna su Chiara Poggi è troppo debole. Se ho detto il contrario non ricordo”

